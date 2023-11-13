موعد شهر رمضان الكريم ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024

بدء المصريون والمسلمون في كل دول العالم في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وبعده بهجة عيد الفطر المبارك 2024، ويزداد البحث عن موعد شهر رمضان مع اقتراب عام 2023 على الانتهاء، وفي السطور التالية نقدم لكم موعد بداية شهر رمضان المبارك في العام الميلادي القادم وعدد أيامه، وموعد عيد الفطر وفقًا للتقويم الميلادي لعام 2024.

موعد شهر رمضان المبارك 2024

وحسب ما أعلن معهد البحوث الفلكية، فإن شهر رمضان سيبدأ يوم الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ثلاثين يوم، ويتزامن يوم 9 إبريل 2024 مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

وأكد خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان، أن عيد الفطر لعام 2024 سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 9 أبريل، وبحسب الحسابات الفلكية، فإنه لم يتبقى سوى 159 يومًا فقط حتى ذلك التاريخ، وسيتم منح جميع موظفي الدولة إجازة رسمية خلال فترة العيد.

إجازة عيد الفطر المبارك 2024 للقطاع العام وقطاع الأعمال

من المفترض أن ملايين موظفي الدولة على موعد مع إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 9 إلى 12 أبريل 2024، والتي تتضمن ثلاثة أيام للاحتفال بالعيد وفقًا لقانون العمل المصري، وخلال هذه الفترة ستتوقف جميع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية، وسيتم منح الموظفين في القطاع العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024

"هَلْت الأعياد، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد".

"أتمنى لكم قضاء عيد فطر سعيد مع الأسرة والعائلة الكريمة، تقبل الله أعمالكم وأعاد عليكم الأيام المباركات بالخير واليمن".

"تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى".

رسائل التهنئة الرسمية بمناسبة حلول عيد الفطر

"أتقدم بأحر التهاني بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، أدعو الله أن يعيد الأيام المباركة علينا بالأمن والسلام".

"مع أطيب نفحات العطور وأروع ألوان الزهور حبيت بس أقول كل عام وأنتم بخير".

"للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام عيد الفطر المبارك وقت محدود، ولك مني تهنئة ليس لها حدود".

"أسأل الله الذي أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يعطيك العمر المديد وأن يجعل حياتك كلها عيد في عيد".