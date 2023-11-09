موعد ليلة القدر 2024.. كم تبقى على شهر رمضان المبارك؟

في شهر رمضان لعام 2024، وفي ظل اقتراب نهاية العام 2023 واقتراب العام الجديد 2024، زاد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد بداية الشهر الكريم لأداء فريضة الصوم.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر وأول أيامه:

لقدسية شهر رمضان فالمسلمين ينتظرونه بلهفة ويحسبون الأيام المتبقية عليه يشير التقويم الميلادي إلى أن هناك 4 أشهر ويومان متبقية على بداية شهر رمضان 2024. ستكون أول أيام شهر رمضان 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وستستمر فترة شهر رمضان 2024 لمدة 30 يومًا، سيتم الإعلان عن موعد بداية شهر رمضان 2024 رسميًا بعد تحري رؤية هلال شهر شعبان.

شهر رمضان الكريم

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، يأتي بعد شهر شعبان، ويحتل مكانة خاصة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم نظرًا لأن صوم شهر رمضان يعتبر من أركان الإسلام.

موعد ليلة القدر رمضان 2024

يهتم الملايين بمعرفة موعد ليلة القدر في شهر رمضان لعام 2024، ورغم تباين آراء العلماء في تحديد موعد ليلة القدر، إلا أن الجميع يتفق على أنها ستكون في العشر الأواخر من الشهر، وتحديدًا في أحد الليالي الوترية المباركة، وهي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29.

فضل ليلة القدر

ينتظر المسلمون ليلة القطر من عام للثاني فهي ليلة تُفصَّل فيها الأقدار، وتتنزّل من اللوح المحفوظ إلى صُحُف الكتبَة من الملائكة، وهذه الأقدار تتضمّن أقدار العباد من أمور الدنيا؛ كالرزق، والأجل، والحوادث، وغيرها مما كتبه الله على عباده وقال -تعالى-: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ.

وليلة القدر هي ليلة تحمل الخير الوفير لمن يدركها إذ ذكر الله -تعالى- منزلتها، وفضل قيامها، والأجر والثواب المُترتِّب على العبادة والدعاء فيها؛ إذ يُضاعف الله -سبحانه- أجر الأعمال الصالحة في هذه الليلة، فأجر العبادة فيها خير من أجر العمل في ألف شهر، قال -تعالى-: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ).

رسائل التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك