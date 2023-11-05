تغفر فيه الذنوب وتعتق الرقاب.. موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024

يهتم المسلمون في كل بقاع الأرض بمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان المبارك فهو خير شهر والسنة وبه ليلة من أهم ليال الأرض وشهر رمضان هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وله فضل عظيم فهو شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات،و يضاعف فيه الأجر والثواب كما تقل فيه العثرات وتسمع وتجاب فيه الدعوات لذا ينتظره المسلمون من عام لعام، فرمضان شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى ﷺ وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024

وقد كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد شهر رمضان لعام 2024، ووفقًا لهذه الحسابات، سيبدأ شهر رمضان فلكيًا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيتكون من 30 يومًا، وبالتالي، يتبقى حوالي 178 يومًا على بداية هذا الشهر المبارك.

رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن أهديكم أجمل شعور وأحلى بخور بحلول شهر رمضان المبارك ابعث سلامي مع الطير واسبق الكل والغير.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم أمانيًا تسبق تهانيًا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر علينا وعليك الله يتقبل صيامك وقيامك ومبارك عليك الشهر أقر الله عينك.

نسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك، ويرفع قدرك ويشرح صدرك، ويسهل خطاك لدروب الجنة، وأن يجعلك من عتقائه من النار، ومبروك عليك شهر رمضان.

دعاء استقبال أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

وفي وقت سابق كانت دار الإفتاء المصرية أوضحت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتقبل شهر رمضان بعدد الأدعية التي تزيد من فضله وتمهد للقلب استقبال تلك الأيام الثلاثون المباركة ومنها: "اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون".

“اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوليائك المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ”.

“اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ واثامه، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ”.

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