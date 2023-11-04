القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2024

شهور قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 2024 والذي يشهد منافسة قوية في الموسم الرمضاني للمسلسلات والأعمال التلفزيونية التي تعرض في شهر رمضان لكبار نجوم الفن.

ويشهد موسم دراما رمضان 2024 عدد كبير من الأعمال المميزة والجديدة والمتنوعة في أفكارها وأحداثها، ويرصد الدستور في التقرير التالي القائمة المبدئية لمسلسلات شهر رمضان 2024.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين - كريم عبد العزيز

ويخوض بطولة مسلسل الحشاشين النجم كريم عبد العزيز ويواصل في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل بقيادة المخرج بيتر ميمي.

مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين واشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

مسلسل "الحشاشين" يشارك في بطولته بجانب النجم كريم عبد العزيز كل من فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إسلام جمال بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل الكبير أوي 8 - أحمد مكي

وبدأ النجم أحمد مكى تصوير مشاهد مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، وهو من إخراج أحمد الجندى، وإنتاج سينرجي بعد النجاح الذي حققه المسلسل بجزئيه السادس والسابع.

مسلسل "الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل ألف ليلة وليلة - ياسر جلال

ويخوض بطولة مسلسل ألف ليلة وليلة النجم ياسر جلال، ويجسد خلال الأحداث شخصية شهريار، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، ومن إنتاج شركتى ميديا هب وأروما برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة مسلسل ألف ليلة وليلة بجانب ياسر جلال كل من النجمة ياسمين رئيس، ونور وشيري عادل، وليد فواز، سامي مغاوري.

مسلسل بيت الرفاعي - أمير كرارة

ويخوض النجم أمير كرارة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل بيت الرفاعي والذي يؤلفه المخرج بيتر ميمي، وإخراج أحمد جلال، ويعقد كرارة جلسات عمل خلال الفترة المقبلة مع الشركة المنتجة للمسلسل والمخرج أحمد جلال وبيتر ميمي للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل واختيار الأبطال استعدادا لانطلاق التصوير.

مسلسل الراكون - يوسف الشريف

ويعود النجم يوسف الشريف للمنافسة من جديد ضمن السباق الرمضاني بمسلسل “الراكون” والمسلسل من تأليف زوجته الكاتبة إنجى علاء وإخراج محمد العدل وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل المسلسل خلال الأيام المقبلة.

مسلسل نعمة الأفوكاتو - مي عمر

وتشارك الفنانة مي عمر بالسباق الرمضاني 2024 بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” والذي يضم 15 حلقة فقط، وتعتبر مي عمر أولى الفنانين الذين انتهوا من تصوير مسلسلهم الرمضاني حيث انتهت من تصوير مشاهدها الأيام الماضية والتي تجسد خلال أحداثه شخصية محامية تقع في أزمة مع زوجها أحمد زاهر وتتخلل تلك الأزمة عدة مشاكل في حياتها الأسرية.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” يشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والمسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

مسلسل حق عرب - أحمد العوضي

يستعد أحمد العوضي خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير أول مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "حق عرب" والذي تعاقد عليه الفترة الماضية.

ويواصل أحمد العوضي في الوقت الحالي العمل على التحضيرات النهائية لمسلسل "حق عرب" والوقوف على الخطوط العريضة للعمل برفقة مخرجه إخراج إسماعيل فاروق، ومؤلف المسلسل محمود حمدان، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي أكشن.

مسلسل المعلم - مصطفى شعبان

وتعاقد النجم مصطفى شعبان الأيام الماضية على بطولة مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم "المعلم" والمقرر أن يخوض به سباق موسم مسلسلات رمضان 2024 ويتولى إخراج العمل المخرج مرقس عادل وهو من تأليف محمد الشواف وجاري حاليا الاستقرار على أبطال المسلسل استعدادا لتصويره الأيام المقبلة.

مسلسل فراولة - نيللي كريم

وتعود النجمة نيللي كريم للكوميديا من جديد من خلال مسلسل “فراولة” والتي تعاقدت عليه مؤخرا وينتمي للمسلسلات ذات الـ 15 حلقة فقط.

وتجري نيللي كريم في الوقت الحالي جلسات عمل للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل بالإضافة إلى اختيار المخرج والإعلان عن أسماء الممثلين في أقرب فرصة للبدء في تصويره.

مسلسل شغل فنادق - عمرو يوسف

ويبدأ النجم عمرو يوسف الأيام المقبلة تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "شغل فنادق" والذي يخوض بطولته برفقة النجمة روبى والمسلسل قصة محمد سامى، وسيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب سعدى وجوهر.

ويشارك في بطولة مسلسل شغل فنادق كل من روبي وعمرو يوسف وريم سامي وأحمد مالك وإدوارد وأحمد فهيم ومحمد رضوان وكريم عفيفي.

مسلسل كوبرا - محمد إمام

ويعود النجم محمد إمام إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "كوبرا" بعد غيابه العام الماضي عن السباق الرمضاني، وتدور قصة العمل حول شخص كادح يعمل في مجال الميكانيكا بورشته الخاصة، لكنه يدخل في مشاكل يومية بسبب كره بعض الموجودين في الحارة له، ومع ذلك يحاول حل مشاكله وأن يصبح في مكانة اجتماعية، في إطار من الأكشن والساسبنس.

مسلسل "كوبرا" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانين في البطولة بعد انضمام كلًا من أوس أوس، محمود البزاوي مراد مكرم إلى أسرة العمل.