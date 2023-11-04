موعد رمضان 2024 فلكيًا.. وأدعية استقبال شهر رمضان الكريم

ارتفع السؤال عن موعد رمضان 2024 فلكيًا على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر "الدستور" خلال السطور التالية موعد رمضان 2024 وفقًا للتقويم الفلكي.

المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف عن موعد رمضان 2024

معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية كشف عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024، سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 وعدته ستكون 30 يومًا، وبذلك فإنه يتبقى نحو 127 يومًا على أول أيام شهر رمضان المبارك.

دعاء استقبال شهر رمضان الكريم

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين.

اللّهُمّ بلّغنا رمضان وأعنّا على صيامه وقيامه على الوجه الّذي يُرضيك عنّا، اللّهُمّ اجعل عملنا كُلّهُ خالصا لوجهك الكريم.

اللهم إن شوقي لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمني واحبابي صيامه وقيامة، قبل شهر رمضان افتح خزينة قلبك احذف رتب سامح اغفر تجاوز، واكتب على بابها إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام. اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا.

وهب لي في رمضان اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا رحم الراحمين.

فضل شهر رمضان المبارك

شهر رمضان له العديد من الفضائل والمزايا التي تجعله خاصًا بالنسبة للمسلمين، حيث يعتبر فرصة لتعزيز العبادة والقرب من الله، ويشجع شهر رمضان على التكافل والعطاء، حيث يتبرع الناس بالصدقات والزكاة لمساعدة المحتاجين.

و يساعد صيام شهر رمضان في تقوية الروحانية وزيادة التفكير في الجوانب الروحية للحياة، ويجمع الأسر والأصدقاء في وجبات الإفطار والسحور، مما يعزز التضامن والتواصل الاجتماعي.