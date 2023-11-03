الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج تستعد لتصوير "صدفة" خلال أيام

ريهام حجاج
ريهام حجاج

تواصل الفنانة ريهام حجاج التحضير لمسلسلها الجديد "صدفة" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، والمقرر انطلاقه خلال أيام قليلة.

ويعكف المخرج سامح عبدالعزيز على الانتهاء من تحضيرات العمل من حيث معاينة أماكن التصوير، وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في العمل، وانضم مؤخرًا بشكل رسمي كل من الفنانة شيرين رضا والفنان خالد الصاوي والفنان عصام السقا، وجارٍ ترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل بجانب ريهام حجاج.

وينطلق تصوير العمل خلال شهر نوفمبر الجاري، ويعكف صناع العمل خلال الفترة الحالية على تحضيرات المسلسل بشكل مكثف، ويواصل المؤلف أيمن سلامة كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تجهيزاته.

جدير بالذكر أن مسلسل "جميلة"، الذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج، حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بموسم رمضان الماضي، حيث عرض على شاشة قنوات الحياة وسي بي سي وأون، وحرصت شاشة CBC، على عرض العمل عبر شاشتها كعرض ثانٍ له خلال الفترة الماضية.

شارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

ريهام حجاج السباق الرمضاني صدفة السباق الجديد التحضير

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