خريطة مسلسلات رمضان 2024 المبدئية.. وأبرز الفنانين المشاركين

خريطة مسلسلات رمضان 2024 من الكلمات التي تتصدر القائمة البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب الشهر الفضيل وفقا للحسابات التي أجراها علماء المعهد الفلكي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والذي أكد أن أول ايام الشهر سيكون يوم 10 مارس المقبل.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 المبدئية

يتنافس خلال خريطة مسلسلات رمضان 2024 مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي حيث بدأت أسر المسلسلات جلسات التحضير بالفعل وبعضها تم تصوير المشاهد الأولى داخل الاستديوهات لتكون جاهزة قبل الشهر الكريم وهي كما يلي:-

مسلسل ألف ليلة وليلة

أعلن الفنان ياسر جلال عن تصوير مشاهده في مسلسل ألف ليلة وليلة المزمع عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل حيث تم تأجيل عرضه خلال الموسم الماضي بسبب ضخامة إنتاجه ويشاركه في البطولة ياسمين رئيس ونور وشيري عادل ووليد فواز وسامي مغاوري المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل الراكون

بدأ النجم يوسف الشريف في تحضيرات مسلسل الراكون والذي سيبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة استعدادا لعرضه خلال الموسم الرمضاني القادم 2024 المسلسل من تأليف زوجته إنجي علاء ومن المقرر التعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيدا لبدء التصوير الأيام القادمة.

مسلسل الأفوكاتو نعمة

انتهي المخرج محمد سامي من تصوير مسلسل الأفوكاتو نعمة وجاري عمل كافة أعمال المونتاج ليكون جاهز للعرض خلال شهر رمضان المقبل المسلسل من بطولة الفنانة مي عمر وأحمد زاهر وأوروى جودة وكمال أبور راية وسلوى عثمان وتدور أحداثه في إطار الـ 15 حلقة.

مسلسل قصة مدينة

يتعاون الفنان أحمد أمين مع الفنان محمد ممدوح خلال المارثون الرمضاني المقبل في مسلسل يحمل اسم مبدئي بعنوان قصة مدينة وتدور أحداثه في إطار الـ 15 حلقة حول قصة حقيقة حول اشتباكات التي وقعت في يوم 25 يناير 1952 في مدينة الاسماعيلية والتي رفض فيها قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية.

مسلسل الحشاشين

يخوض الفنان كريم عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل الحشاشين حيث تم بالفعل تصوير ما يقرب من 50% من أحداث المسلسل الذي يشاركه فيه البطولة الفنان فتحي عبد الوهاب المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.