تصاعدت حدة البحث عن مواعيد عرض مسلسل 55 مشكلة حب عبر المنصات الإلكترونية، وذلك قبل انطلاق حلقات حكاية روحي فيك للفنانة عائشة بن أحمد والتي تعد الحكاية الرابعة وذلك قبل النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ عرضه عبر شاشة مجموعة قنوات on وردود الأفعال الهائلة.

قبل عرض حكاية روحي فيك.. مواعيد عرض مسلسل 55 مشكلة حب

تبدأ مجموعة قنوات on في عرض حكاية روحي فيك من المسلسل المنفصل 55 مشكلة حب يوم الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر 2023 عبر شاشة ON في تمام الساعة الثامنة مساءا فيما تعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا وللمرة الثانية الساعة الثانية عشر ظهرا فيما يعرض المسلسل عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة 10 في صباح اليوم التالي الساعة الخامسة مساءا.

كما يعرض المسلسل عبر منصة watch it الرقمية من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك عقب نجاح الحكايات (ألفريدو) للفنانة إلهام شاهين وأحمد فهمي وحكاية (ماتيجي نشوف) للفنانة هنا شيحة وطارق صبري وحكاية (عشيها بفرحة) الفنانة هبه مجدي.

أحداث حكاية روحي فيك للفنانة عائشة بن أحمد

مواعيد عرض مسلسل 55 مشكلة حب من أكثر تساؤلات المشاهدين عبر المنصات الإلكترونية حيث تدور أحداث حكاية روحي فيك في إطار درامي تشويقي حول شخصية مهندسة الديكور لديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها يشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الفنان محمد كيلاني والفنانة نور محمود والفنانة سمر مرسي والفنان فراس سعيد والفنانة هلا السعيد والفنان محمد عبد العظيم والفنانة ريم رؤوف.

المسلسل من تأليف وإشراف عام على الكتابة السيناريست عمرو محمود ياسين وشاركه في كتابة الحلقات أحمد عثمان وإخراج المخرج الأردني محمد لطفي المسلسل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفي محمود مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات بأبطال مختلفين كل حكاية 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

