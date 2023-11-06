موعد شهر رمضان 2024.. وعيدي الفطر والأضحى 2024/1445

يتسأل الملايين من المسلمين عن موعد شهر رمضان 2024 وذلك منذ انطلاق شهر ربيع الأخر 1445 حيث يتعبر من الشهور التي لها مكانة عالية عند المسلمين في مختلف بقاع الأرض لكونه الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم على سيدنا محمد لذلك فرض فيه الصيام وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار.

موعد شهر رمضان 2024

كشفت كافة الحسابات الفلكية التي قام بها علماء معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون يوم الاثنين 11 مارس 2024 وتكون عدته هذا العام نحو 30 يوما ويعد هو الشهر التاسع في التقويم الهجري حيث يسبقعه شهر شعبان ويليه شهر شوال ويعد الصيام أحد أركان الاسلام.

تقام صلاة التراويح في كافة المساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات وفقا لقواعد وزارة الأوقاف المصرية حيث ينبغي على المسلمين الحفاظ عليها طوال شهر رمضان مع الاخلاص في العبادة والابتعاد عن المعاصي وذلك رغبة في العتق من النار في تلك الأيام الكريمة.

موعد عيد الفطر المبارك 1445

يأتي عيد الفطر المبارك الخميس الموافق 20 أبريل 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي تم إجراؤها من خلال معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ويحتفل المسلمين في كافة بقاع الأرض حيث يبدأ أول أيام العيد بصلاة العيد والتي تقام في المساجد الكبرى والساحات والميادين لتساع الملايين من الراغبين في أداء الصلاة في كافة محافظات الجمهورية.

وعادة ما يحتفل المصريين بالعيد من خلال الزيارات العائلية وصلة الرحم أو في التنزه في المتنزهات العامة أو في أحد المدن الساحلية مثل الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والاستمتاع بالمناظر الخلابة وأشعة الشمس والبحر.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

يحتفل المسلمين بعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 لمدة الربع أيام حيث يحصل موظفي القطاع العام والخاص على اجازة مدفوعة الأجر في هذه الأيام وفقا لقانون العمل المصري ويتم تعطيل العمل بها بشكل تام فيما عدا المؤسسات التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها مثل أقسام الشرطة وما إلى ذلك.

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