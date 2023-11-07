"الحسابات الفلكية" تكشف موعد شهر رمضان 2024

شهر رمضان 2024 من أكثر المناسبات التي تشغل اهتمام المواطنين والبحث عن موعدها، وقد ارتفع البحث حول معرفة موعد شهر رمضان 2024 والذي يعد من الأشهر التي لها طابع روحاني خاص ومقدس لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد شهر رمضان 1445 هجريًا و2024 ميلاديًا، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان فلكيًا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، ليتبقى حوالى 125 يومًا على أول أيامه.

التقويم المصري.. موعد شهر رمضان 2024

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها، ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

التقويم الهجري.. موعد شهر رمضان 2024

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذي يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

التقويم القمري.. موعد شهر رمضان 2024

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.