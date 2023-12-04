ليلة الإثنين 11 مارس.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا فى مصر

يتساءل ملايين المسلمون في مصر عن موعد شهر رمضان 2024 للحصول على فضله، فصيام شهر رمضان هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر، حيث قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن صيامه: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه»؛ لأن الصوم إنما يكون بنية التقرب إلى الله، والنية شرط في وقوعه.

موعد شهر رمضان المبارك 2024

وأعلن الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان لعام 2024، وأيضًا تفاصيل رؤية هلال شهر رمضان وميلاده.

وبحسب حسابات المعهد، سيكون غرة شهر رمضان المعظم فلكيًا في يوم الإثنين 11 مارس 2024، وتشير جميع النتائج الفلكية إلى أن بداية شهر رمضان المبارك ستكون في نفس اليوم أي بعد مرور أقل من 100 يوم من الآن.

موعد أول ليلة في شهر رمضان 1445 هجرية

وأشار المعهد الفلكي إلى أن هلال شهر رمضان سيظهر مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024، وسيكون هذا هو يوم بداية الرؤية.

دعوات طيبة بمناسبة شهر رمضان

اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلحت فساد قلوبنا وسترت عيوبنا وجبرت نواقصنا.

اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، واجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة الإسلامية جميعًا.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المغفورين ذنوبهم في شهر رمضان المبارك يا أرحم الراحمين.

أسأل الله العظيم أن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك والقيام والأكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة.

رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024