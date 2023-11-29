موعد شهر رمضان 2024 وأفضل الأدعية لاستقباله

زاد البحث عن موعد شهر رمضان 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يعتبر شهر رمضان من أهم الشهور في السنة الإسلامية، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويعد رمضان فرصة للتقرب إلى الله والتأمل والتضامن مع الآخرين، ويتميز هذا الشهر بصيام المسلمين من الفجر حتى غروب الشمس، والتفاني في أداء العبادات وقراءة القرآن الكريم.

موعد شهر رمضان 2024

وخلال السطور التالية يستعرض "الدستور" موعد رمضان لعام 2024، سنلقي نظرة على التاريخ الميلادي لهذا العام، ونستكشف بعض الطقوس والعادات التي ترافق هذا الشهر المبارك.

أوضحت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.

أدعية شهر رمضان 2024

-اللهمَّ أَعِنَّا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن، اللهمَّ أَهِلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والرزق الواسع، ودفع الأسقام، والمسارعة إلى ما تحبُّ وترضى.

- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ، وما أنت أعلم به مني، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْـتَ.

- اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير فى الدنيا والآخرة

- اللَّهُمَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ

- اللهم اغسلنى فيه من الذنوب، وطهرنى فيه من العيوب، وامتحن قلبى فيه بتقوى القلوب

- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

- رب اجعَلنى مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتى رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ

- رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

- رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ