موعد أذان المغرب في شهر رمضان لعام 2024

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل على موعد أذان المغرب فى شهر رمضان، خاصة أنه بقي القليل من الوقت على شهر رمضان لذا يتسأل الكثير من الناس على المواعيد لمعرفة وقت الأذن ووقت الإفطار.

موعد اذان المغرب في شهر رمضان لعام 2024

وتتمثل أمساكية رمضان في الآتي:

يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:46، بينما موعد آذان المغرب هو 5:59.

يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:44، بينما موعد آذان المغرب هو 6:00.

يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:43، بينما موعد آذان المغرب هو 6:00.

يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:42، بينما موعد آذان المغرب هو 6:01.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:41، بينما موعد آذان المغرب هو 6:01.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:39، بينما موعد آذان المغرب هو 6:02.

مواعيد أذان المغرب خلال شهر رمضان 2024

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:38، بينما موعد آذان المغرب هو 6:03.

يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:37، بينما موعد آذان المغرب هو 6:03.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:36، بينما موعد آذان المغرب هو 6:04.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:34، بينما موعد آذان المغرب هو 6:05.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:33، بينما موعد آذان المغرب هو 6:05.

يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:32، بينما موعد آذان المغرب هو 6:06.

موعد شهر رمضان 2024

وينتظر المواطنين موعد شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر، ويوافق أول أيام رمضان 1445، يوم الاثنين الذي يوافق يوم 11 مارس 2024، وينتهي رمضان 1445، يوم الأربعاء الذي يوافق يوم 10 أبريل 2024، وقفة عيد الفطر.