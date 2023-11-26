الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مَن الرسول الذى اصطفاه الله من الملائكة؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن أفضل الناس هو "كل مخموم القلب صدوق اللسان"، كما قال النبي، صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن معنى مخموم القلب، أي التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الأنبياء من الشخصيات العظيمة التي جاءت في تاريخ البشرية بدليل قوله تعالى "اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ"، فالله اصطفى من الملائكة سيدنا جبريل.

سيدنا داوود ورد ذكره في القرآن الكريم 16 مرة

وأشار إلى أن سيدنا داوود ورد ذكره في القرآن الكريم 16 مرة، وقال الله عنه "وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ"، فقد كان ملكًا ونبيًا وكان حِرفيًا يمتلك مهنة الحدادة ويأكل من عمل يده، مؤكدًا أن سيدنا داوود مثال يحتذى به بدليل قوله تعالى " وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ".

رمضان عبدالمعز الملائكة اصطفى الشخصيات العظيمة سيدنا دواود

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