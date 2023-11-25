رمضان عبدالمعز: لن يكون القلب سليمًا إلا إذا سَلِم من الشرك

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه حتى يكون القلب سليمًا فلا بد من الإخلاص وأن يسلم القلب من الشرك، مشيرًا إلى أن الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام: "لَئِنْ ‌أَشْرَكْتَ ‌لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإخلاص ينجي صاحبه دنيا وآخرة، مؤكدًا أن السور القرآنية التي تبدأ بحروف مقطعة هي مكية ما عدا البقرة وآل عمران.

التواضع هو حال المؤمن صاحب القلب السليم

وتابع، أن سورة الحج ربنا يتفضل ويمتن على نبيه بقوله "ولَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعًا مِنَ المَثانِي والقُرْآنَ العَظِيمَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى ما مَتَّعْنا بِهِ أزْواجًا مِنهم ولا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ واخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ"، أي تواضع للناس وهذا هو حال المؤمن صاحب القلب السليم.