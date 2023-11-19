الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: القلب الطيب النقي لا يحقد ولا يغل

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز: “هنيئًا لمن يملك قلبًا تقيًا عن الشرك نقيًا لا جافيًا ولا شقيًا”، مؤكدًا أنه ما أجمل أن يعيش الإنسان طيبًا وقلبه طيبا.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن صاحب القلب الطيب النقي لا يحقد ولا يغل ولا يبغض ويحيا حياة طيبة وعندما يأكل يطبق الآية القرآنية "كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ"، ولا يتحدث إلا طيبا بدليل قوله تعالى "هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ".

وتابع، أن الله لا يظلم أحدًا وعندما يتوفى الإنسان الطيب "تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ"، ويبعثون يوم القيامة طيبين "وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ".

صلاح البال يتحقق لأصحاب القلوب النقية 

وأشار إلى أن صلاح البال يتحقق لأصحاب القلوب النقية والسليمة ولذلك من دعاء المؤمن "اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك"، أي غير متعلق بالمال والسلطة.

رمضان عبدالمعز القلب الطيب النقي لا يحقد لا يغل الإنسان الطيب

مواد متعلقة

رمضان عبدالمعز: الخيرات والبركات والنفحات مرتبطة بما فى القلب

رمضان عبدالمعز: ليس هناك أجمل من الدعوات القرآنية والنبوية

الشيخ رمضان عبدالمعز: هؤلاء يرثون الأرض كما وعدهم الله

رمضان عبدالمعز: الناس فى غزة مرابطون بقلب الحدث ويدافعون عن العرض والأرض

رمضان عبدالمعز: القاتل الغاشم الذى قتل وسفك الدماء لن يتركه الله

رمضان عبدالمعز: إن الله إذا غضب على قوم فتح عليهم باب جدل

رمضان عبدالمعز: المؤمن الصادق لا ينسى إخوانه فى غزة لأنه حقهم علينا

الأكثر قراءة

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

"الدستور" تلتقي أسر ضحايا عقار بورسعيد المنهار (فيديو)

هل تنتهي أزمة الدولار في مصر قريبا؟.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

أسرتان تحت الأنقاض.. سقوط عمارة سكنية بحى الشرق ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة