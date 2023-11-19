رمضان عبدالمعز: القلب الطيب النقي لا يحقد ولا يغل

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز: “هنيئًا لمن يملك قلبًا تقيًا عن الشرك نقيًا لا جافيًا ولا شقيًا”، مؤكدًا أنه ما أجمل أن يعيش الإنسان طيبًا وقلبه طيبا.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن صاحب القلب الطيب النقي لا يحقد ولا يغل ولا يبغض ويحيا حياة طيبة وعندما يأكل يطبق الآية القرآنية "كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ"، ولا يتحدث إلا طيبا بدليل قوله تعالى "هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ".

وتابع، أن الله لا يظلم أحدًا وعندما يتوفى الإنسان الطيب "تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ"، ويبعثون يوم القيامة طيبين "وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ".

صلاح البال يتحقق لأصحاب القلوب النقية

وأشار إلى أن صلاح البال يتحقق لأصحاب القلوب النقية والسليمة ولذلك من دعاء المؤمن "اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك"، أي غير متعلق بالمال والسلطة.