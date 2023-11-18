السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: الخيرات والبركات والنفحات مرتبطة بما فى القلب

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن سيدنا إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى قائلًا "وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ"، مشيرًا إلى منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدى الله أفضل من سيدنا إبراهيم ولهذا أعطاه الله للنبي دون أن يطلبها في قوله تعالى "يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هناك فرق بين الخليل والحبيب، فالنبي عليه السلام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أما سيدنا موسى فهو كليم الله، ولكن النبي محمد يُعطى قبل أن يطلب، فقال الله تعالى " أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ".

إذا صلح القلب صلح الجسد كله

وتابع أن القلب لو كان سليمًا فإن الإنسان كله يكون سليما، وقال النبي عليه السلام: "ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"، وكذلك "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه"، مؤكدًا أن الخيرات والبركات والنفحات مرتبطة بما في القلب.

رمضان عبدالمعز الخيرات والبركات مرتبطة القلب سيدنا ابراهيم

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