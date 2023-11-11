السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: إن الله إذا غضب على قوم فتح عليهم باب جدل

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

دعا الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، الله أن يعجل للأشقاء الفلسطينيين بالفرج لهم ولنا، لأن المؤمنين كلهم كالجسد الواحد.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والذماع عبر فضائية dmc، أن القمة العربية الإسلامية تنعقد الآن في السعودية ودعا الله أن يوفقهم جميعًا لما فيه خير البلاد والعباد وأن يوفقهم جميعًا لما يحب ويرضى.

لا حل لنا ولا خروج من المحن إلا باتباع آيات الذكر الحكيم 

وتابع، أنه لا حل لنا ولا خروج من المحن إلا باتباع آيات الذكر الحكيم واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مشيرًا إلى أن الله تعالى يقول " وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ "، وكذلك قوله" وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ "، مؤكدًا أن الله إذا غضب على قوم فتح عليهم باب جدل وأغلق عليهم باب عمل، وإذا أحبهم أغلق باب الجدل وفتح لهم باب العمل.

رمضان عبدالمعز باب جدل قوم المحن باب عمل القمة العربية الإسلامية

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