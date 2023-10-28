رمضان عبدالمعز: أحداث غزة تؤكد أن نصر الله قريب

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز إننا جميعًا نرفع يد الضراعة لله سبحانه وتعالى لينصر أهل غزة، مستدلًا بقوله تعالى "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن كل الآيات القرآنية تدل على نصر الله، ولكن مع الصبر لأن وعد الله حق، مؤكدًا أن بعض الناس لا يوجد لديهم يقين أو أمل ولكن المؤمن دائمًا يثق في نصر الله، بدليل قوله تعالى "وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ".

نسأل الله النصر لإخوتنا في فلسطين

وتابع أنه مهما طال الليل فلابد من طلوع النهار، ومهما طال العمر فلابد من ملاقاة العزيز الجبار، ومهما كانت الأحداث فالله لطيف بنا، والمؤمن يقرأ بين هذه الأحداث أن نصر الله قريب، ونسأل الله النصر لإخوتنا في فلسطين وأن يكونوا على قلب رجل واحد.