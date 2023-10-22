"لعلهم يفقهون".. الشيخ رمضان عبدالمعز يبكى على الهواء بسبب فلسطين (فيديو)

بكى الشيخ رمضان عبدالمعز، أثناء دعائه لفلسطين، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية dmc.

وتأثر "عبدالمعز" بشكل وصل لحد البكاء عند الدعاء لشعب غزة، مطالبًا من الله أن ينصر شعب فلسطين، ضد العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.