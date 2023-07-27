الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علماء "لعلهم يفقهون" يكشفون فضل صيام يوم عاشوراء (فيديو)

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "غدا المولى سبحانه وتعالى أعطى لنا هدية، حيث إن من يوم يصوم غدا الجمعة يغفر له سنة ماضية من صغائر الذنوب ما لم تتعلق بحقوق الآخرين".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، أنه يجوز إفراد صوم غدا الجمعة يوم عاشوراء. 

بينما قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أنه في بداية التشريع صامه الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأمر بصيامه، موضحا أن حديث رسول الله "لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده هو الصيام الذي ليس له سبب مباشر".

وتابع: "أهالينا والآباء والأجداد، محدش عنده أكلة عاشوراء إلا أحنا، وكان أهلنا في مثل هذا اليوم يعملوا حاجة حلوة يحلوا بها أفواههم ويسموها عاشوراء".

وقال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن ابن عباس قال "ماعلمت أن رسول الله (ص) يطلب صيام يوم يفضل صيامه على الأيام إلا يوم عاشوراء، فالنبي كان حريصًا على صيام هذا اليوم.

أشار إلى أن صيام، غدًا الجمعة، مفردًا يجوز لأنه له سبب وهو "يوم عاشوراء"، وذلك لأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا في الأيام العادية.

يوم عاشوراء صوم يوم عاشوراء صيام يوم الجمعة صغائر الذنوب

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

الحكومة تعلن مدد انقطاع الكهرباء يوميًا لتخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟