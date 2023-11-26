كم متبقي على شهر رمضان 2024؟.. إمساكية الشهر الكريم

كم متبقي على شهر رمضان 2024؟ تساؤل يطرحه الملايين من المسلمين في مختلف بقاع الأرض حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لارتباطه بأمور روحانية في نفوسهم حيث يصلح فيه المؤمن علاقته بربه بالعبادة والطاعة وقراءة القرآن والصلاة والقيام والصيام وكافة الأعمال الصالحة.

كم متبقي على شهر رمضان 2024؟

يجيب التقويم الهجري على تساؤل كم متبقي على شهر رمضان 2024؟ حيث أوضحت الحسابات الفلكية أن 105 يوم فقط يفصلنا على أول أيام الشهر الكريم الذي سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وبلغ عدته نحو 30 يوم هذا العام وفقا لأبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية.

إمساكية شهر رمضان 2024

1 رمضان 1445 الموافق 11 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:45 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 5:59 مساء.

2 رمضان 1445 الموافق 12 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:45 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 5:59 مساء.

3 رمضان 1445 الموافق 13 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:44 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:00 مساء.

4 رمضان 1445 الموافق 14 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:43 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:00 مساء.

5 رمضان 1445 الموافق 15 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:42 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:01 مساء.

6 رمضان 1445 الموافق 16 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:42 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:01 مساء.

7 رمضان 1445 الموافق 17 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:41 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:02 مساء.

8 رمضان 1445 الموافق 18 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:40 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:02 مساء.

9 رمضان 1445 الموافق 19 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:40 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:03 مساء.

10 رمضان 1445 الموافق 20 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:39 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:03 مساء.

11 رمضان 1445 الموافق 21 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:39 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:04 مساء.

12 رمضان 1445 الموافق 22 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:38 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:05 مساء.

13 رمضان 1445 الموافق 23 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:37 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:06 مساء.

14 رمضان 1445 الموافق 24 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:36 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:06 مساء.

15 رمضان 1445 الموافق 25 مارس 2024 يؤذن الفجر الساعة 4:35 فجرا فيما يؤذن المغرب الساعة 6:06 مساء.

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