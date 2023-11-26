قائمة جميع مسلسلات رمضان 2024 المبدئية.. والفنانين المشاركين في الأعمال الفنية

جميع مسلسلات رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من عشاق الدراما الراغبين في مشاهدة الأعمال الفنية خلال الموسم الرمضاني المقبل والذي يتنافس فيه العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والذين يعكفون الآن على جلسات التحضير أو اختيار أماكن التصوير والتجهيز ليظهر العمل الفني بشكل لائق احتراما للجمهور المتلقي.

قائمة جميع مسلسلات رمضان 2024 المبدئية

يستعد كافة شركات الإنتاج الفني لتحضيرات مسلسلات رمضان 2024 والتي سوف تعرض خلال الموسم المقبل حيث تم بالفعل التعاقد مع نجوم الفن في الكثير من الأعمال الدرامية بالفعل فيما يتم التعاقد حاليا مع باقي كاستنج للوصول إلى القائمة النهائية للممثلين في كل عمل فني وإليكم قائمة بالاعمال الفنية المزمع عرضها خلال الموسم:-

مسلسل الأفوكاتو نعمة

انتهت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي من تصوير مسلسل الأفوكاتو نعمة والتي تدور أحداثه في إطار الـ 15 حلقة وجاري عمل المونتاج له ليكون جاهز للعرض خلال موسم رمضان 2024 المسلسل من بطولة أحمد زاهر وأروى جودة وكمال أبو راية وسلوى عثمان.

مسلسل الحشاشين

يشارك الفنان مريم عبد العزيز في السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل الحشاشين حيث انتهي بالفعل من تصوير أكثر من 50 % من الأحداث حيث يشاركه البطولة فتحي عبد الوهاب المسلسل من تأليف عبد الرحيم وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل ألف ليلة وليلة

حجز مسلسل ألف ليلة وليلة مكانه في السابق الرمضاني المقبل 2024 حيث بدأ بالفعل الفنان ياسر جلال في تصوير المشاهد الخارجية وذلك لتحضير الديكور والملابس والإكسسورارات التي تخدم كل شخصية من الشخصيات في المراحل الزمنية المختلفة والذي يفضله الكثير من المشاهدين صغار وكبار خلال الشهر الفصيل.

مسلسل الراكون

يعكف النجم يوسف الشريف حاليا على تحضير مسلسل الراكون المزمع عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024 المسلسل من تأليف زوجته إنجي علاء وتتعاقد حاليا شركة الانتاج مع الفنانين الذين تم اختيارهم للمشاركة في العمل الفني لبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة المسلسل من نوعية الخيال العلمي.

يذكر أن الموسم الرمضاني المقبل 2024 يشهد غياب الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة ليلي علوي والفنانة يسرا والفنانة ياسمين عبد العزيز.

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