السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية محمد التاجي في "ألف ليلة وليلة" (خاص)

محمد التاجي
محمد التاجي

تعاقد الفنان القدير محمد التاجي، على بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة"، بطولة الفنان ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن بطولة ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

يخوض الفنان محمد التاجي السباق الرمضاني 2024 من خلال مشاركته في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، والذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024، من بطولة الفنان ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن تفاصيل شخصية الفنان القدير محمد التاجي ضمن أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وسيظهر بشخصية رئيس وزراء شهريار، ويدعي قمر الزمان، وفي الوقت ذاته هو والد شهرزاد، وتربطه علاقة وطيدة بالفنان ياسر جلال ضمن أحداث المسلسل. 

 

موسم دراما رمضان 2024

بدأ الفنان ياسر جلال تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وذلك خلال الأيام الماضية، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشكل جديد تماما ولوك مختلف عن مسلسلاته السابقة، حيث يتطلب وقت ومجهود كبير، وذلك حتى يكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني.

وينتمي العمل إلى المسلسلات الضخمة إنتاجيا، كما أنّ التصوير سيكون بين مصر و3 دول أخرى، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، ويعقد ياسر جلال جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين فيه. 

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أحمد بدير في مسلسل "ألف ليلة وليلة"

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