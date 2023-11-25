مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أحمد بدير في مسلسل "ألف ليلة وليلة"

يخوض الفنان أحمد بدير السباق الرمضاني 2024 من خلال مشاركته في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، والذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024، من بطولة الفنان ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وسيجسد الفنان أحمد بدير شخصية جديدة ومختلفة عن الشخصيات التي قدّمها من قبل، وسيلعب دور شخصية أحد أعيان من دولة المغرب ويدعي عبدالأحد، وتبدأ أحداثه مع الفنان ياسر جلال، وتتصاعد الأحداث الخاصة بمسلسل "ألف ليلة وليلة"، والذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "ألف ليلة وليلة"

بدأ الفنان ياسر جلال تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وذلك خلال الأيام الماضية، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشكل جديد تماما ولوك مختلف عن مسلسلاته السابقة، حيث يتطلب وقت ومجهود كبير، وذلك حتى يكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني.

وينتمي العمل إلى المسلسلات الضخمة إنتاجيا، كما أنّ التصوير سيكون بين مصر و3 دول أخرى، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، ويعقد ياسر جلال جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين فيه.

أحدث أعمال الفنان ياسر جلال

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، والفنانة القديرة ميمي جمال، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من النجوم والفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتي ""media Hub – سعدي جوهر" وForever Drama - مها سليم"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.