تعرف على موعد شهر رمضان 2024.. وعبارات تهنئة بقدومه

ينتظر المسلمون حلول شهر رمضان والذي يتغير موعده سنويًا، حيث يتقدم نحو أسبوعين ويؤدي المسلمون خلاله عبادة الصيام وهي الركن الرابع من أركان الإسلام.

وتعرض الدستور في التقرير التالي كم متبقي على شهر رمضان 2024؟

كم متبقي على شهر رمضان 2024؟

يتم تحديد موعد شهر رمضان وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان والذي يكون في اليوم الـ 29 من شهر شعبان، ولكن وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1445 هـ في يوم الإثنين 11 مارس 2024. هذا يعني أن شهر شعبان سينتهي في يوم الأحد 10 مارس 2024.

عبارات تهنئة بقدوم رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون في إرسال وتبادل عبارات التهنئة بهذا الشهر الكريم، وذلك لإدخال السرور والفرح على قلوب بعضهم البعض. وفيما يلي مجموعة من أجمل عبارات التهنئة بقدوم رمضان:

مبارك عليكم الشهر، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

سأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك، ويرفع قدرك ويشرح صدرك، ويسهل خطاك لدروب الجنة، وأن يجعلك من عتقائه من النار، ومبروك عليك شهر رمضان. سألت الواحد المعبود مليك الدهر وأيامه يبلغ صاحبي الغالي صيام الشهر وقيامه. طهر الله قلبك، وأزاح الله همك، وغفر الله ذنبك، وكثر الله أحبابك، وبارك الله عملك، وفرج الله قربك، وأصلح الله أهلك، وسدد الله رأيك، وبارك الله في يومك وغدك، وكل عام وأنت بخير.

بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلًا يا رب العالمين.

مبارك عليكم هذا الشهر الكريم، ونسأل الله لكم فيه بالصحة والستر والعافية.

اللهم أهل شهر رمضان علينا بالخير والبركات، وأجعلهما فيه من الفائزين بعفوك ورضاك في الدنيا والآخرة، رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

هل هلالك يا رمضان، ونوّر بيتنا وبيتكم، عساكم من عواده.