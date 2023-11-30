الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد شهر رمضان الكريم 2024 للاستعداد الكامل له

رمضان
رمضان

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن موعد  شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل الاستعداد الكامل للشهر الكريم، حيث يقوم المسلمين بالإستعداد الكامل لهذا الشهر الكريم، وينتظرونه على فارغ الصبر، فيعتبر واحد من الأشهر المميزة فى السنة لذا ينتظره عدد المسلمين بفارغ الصبر.

موعد شهر رمضان الكريم لعام 2024 للإستعداد الكامل له 

وأعلنت الحسابات الفلكية التي أصدرها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان، والتى كشفت أن موعد شهر رمضان 1444 هجريا، سيكون فلكيًا يوم الخميس  2024 / 3 / 11 م ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديده فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، والمقرر له يوم 21 مارس.

موعد شهر رمضان الكريم لعام 2024 

ويبحث عدد كبير منا لمسلمين عبر محرك البحث جوجل عن موعد بدأ شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل الإستعداد الكامل للشهر وتحضير كافة الأمور لإستقباله، فصيام شهر ركنا أساسيا من أركان الإسلام الخمسة، فلا يصح إسلام الفرد بدون ذلك الركن، ويصوم المسلمون شهر رمضان كاملًا بالامتناع عن الطعام والشراب وغيرها من المحظورات التي قد تفسد الصوم.

موعد أذان المغرب في شهر رمضان لعام 2024

موعد شهر رمضان 2024 وأفضل الأدعية لاستقباله

أدعية يمكنك قولها خلال شهر رمضان الكريم 

 ويوجد عدد من الأادعية التى يدعوها المرء خلال شهر رمضان ومنها، اللهم في تلك اللية المباركة إلهمنا فعل الأعمال التي تقربنا من رحمتك.. اللهم اجعل لسانا رطبا بذكرك شاكرا لنعمتك.. وثبتنا اللهم بالقول والفعل في الدنيا والأخرة.. اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في شهر الكريم 

اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة.. وقنا عذاب النار.. اللهم هب لنا من أمرنا رشدا.. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والأخرة ونسألك أن تعتق رقابنا من النار خلال شهر الكريم.   

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