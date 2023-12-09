موعد شهر رمضان 2024.. وعدد أيام الشهر الكريم فلكيا

موعد شهر رمضان 2024 من أبرز الموضوعات التي يكثر البحث عنها بكثرة خلال الأيام الماضية وتزداد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية خاصة أنه بقي القليل من الوقت على الشهر الكريم لذا يتسأل الكثير من الناس عنه.

موعد شهر رمضان 2024 وعدد أيام الشهر الكريم

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة الموعد الرسمي للشهر الفضيل، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها لمعرفة موعد شهر رمضان 2024، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

موعد شهر رمضان 2024 وعدد أيام الشهر الكريم

ويستعد المواطنين لمعرفة موعد قدوم شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر، الذي يوافق أول أيام رمضان 1445، يوم الاثنين الذي يوافق يوم 11 مارس 2024، وينتهي رمضان 1445، يوم الأربعاء الذي يوافق يوم 10 أبريل 2024، وقفة عيد الفطر.

موعد شهر رمضان 2024 وعدد أيام الشهر الكريم

عدد أيام شهر رمضان 2024

وأشار المعهد القومي إلى أن شهر رمضان 2024 هذا العام سيكون كاملًا، حيث يكون عدد أيام شهر رمضان 2024 ثلاثين يومًأ، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجرها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد شهر رمضان 2024 وعدد أيام الشهر الكريم

شهر رمضان المبارك 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد شهر رمضان المبارك 2024، موضحة أن بداية شهر رمضان 2024 ستكون في شهر مارس من العام المقبل والجديد 2024، وبالتحديد تكون بداية شهر رمضان 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وذلك مطابق مع حسابات المعهد القومي والموعد الذي أعلنه.

رسائل تهنئة قبل حلول الشهر الكريم 2024

كل عام وانتم بخير، رمضان كريم.

أجمل التهاني للزملاء الغالين ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة.

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الزملاء والموظفين في العالم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر هلال خير ورشد اللهم بلغنا رمضان ونحن في احسن حال واجعل لنا ولمن له حق علينا والمسلمين فيه وافر الحظ والنصيب من كل خير آمين يا رب العالمين مبارك عليكم الشهر.

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