باقي أقل من 100 يوم.. موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024

يتساءل الكثير من المسلمين في مصر عن موعد حلول شهر رمضان لعام 2024 وذلك لكي يتمتعوا بفضله، فهو من أعظم الشهور وينتظره الصوامون حول العالم لتأدية الفريضة فإن صيامه هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم بالغ وعاقل وقادر.

فضل صيام شهر رمضان المبارك

فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن صيام رمضان: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه"، وذلك لأن الصوم يكون بنية التقرب إلى الله، والنية هي شرط أساسي لصحة الصوم.

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024

من المتوقع أن يكون موعد حلول شهر رمضان للعام 2024 يوم الحادي عشر من شهر مارس، وبالتالي يتبقى حوالي ٩٦ يومًا على قدوم أول أيام الشهر الفضيل. سيتم تأكيد هذا الموعد بعد رصد هلال شهر رمضان في اليوم العاشر من مارس.

عدد أيام شهر رمضان 2024

وتبين من خلال البحوث الفلكية التي أجرها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان لهذا العام سيكون متممًا أي سيستمر لمدة ثلاثين يومًا، وبالتالي سيكون يوم الفطر في التاسع من أبريل، ويحتفل بعيد الفطر لمدة ثلاثة أيام حتى الحادي عشر من أبريل، وبالتالي، يبقى لدينا حوالي ثلاثة أشهر وأقل من أسبوع قبل حلول هذا الشهر الكريم.

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رسائل تهنئة مكتوبة بمناسبة شهر رمضان الكريم