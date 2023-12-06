باقي أقل من 100 يوم.. موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024
يتساءل الكثير من المسلمين في مصر عن موعد حلول شهر رمضان لعام 2024 وذلك لكي يتمتعوا بفضله، فهو من أعظم الشهور وينتظره الصوامون حول العالم لتأدية الفريضة فإن صيامه هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم بالغ وعاقل وقادر.
فضل صيام شهر رمضان المبارك
فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن صيام رمضان: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه"، وذلك لأن الصوم يكون بنية التقرب إلى الله، والنية هي شرط أساسي لصحة الصوم.
موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024
من المتوقع أن يكون موعد حلول شهر رمضان للعام 2024 يوم الحادي عشر من شهر مارس، وبالتالي يتبقى حوالي ٩٦ يومًا على قدوم أول أيام الشهر الفضيل. سيتم تأكيد هذا الموعد بعد رصد هلال شهر رمضان في اليوم العاشر من مارس.
عدد أيام شهر رمضان 2024
وتبين من خلال البحوث الفلكية التي أجرها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان لهذا العام سيكون متممًا أي سيستمر لمدة ثلاثين يومًا، وبالتالي سيكون يوم الفطر في التاسع من أبريل، ويحتفل بعيد الفطر لمدة ثلاثة أيام حتى الحادي عشر من أبريل، وبالتالي، يبقى لدينا حوالي ثلاثة أشهر وأقل من أسبوع قبل حلول هذا الشهر الكريم.
إقرأ أيضًا: ليلة الإثنين 11 مارس.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا فى مصر
رسائل تهنئة مكتوبة بمناسبة شهر رمضان الكريم
- مبارك عليكم شهر رمضان أسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
- رمضان شهر الخير، دنت أيام رمضان طهر قلوبنا يا الله وثق سراءرنا وبلغنا جمال لحظاته ونحن في أحسن حال.
- رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير.
- كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
- كل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والرزق.
- أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.
- بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول كل عام وانت بخير.