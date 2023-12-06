الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقي أقل من 100 يوم.. موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

يتساءل الكثير من المسلمين في مصر عن موعد حلول شهر رمضان لعام 2024 وذلك لكي يتمتعوا بفضله، فهو من أعظم الشهور وينتظره الصوامون حول العالم  لتأدية الفريضة فإن صيامه هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم بالغ وعاقل وقادر.

فضل صيام شهر رمضان المبارك 

فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن صيام رمضان: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه"، وذلك لأن الصوم يكون بنية التقرب إلى الله، والنية هي شرط أساسي لصحة الصوم.

ليلة الإثنين 11 مارس.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا فى مصر

شهر رجب 2024.. الحسابات الفلكية تكشف موعده وعدد أيامه

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 

من المتوقع أن يكون موعد حلول شهر رمضان للعام 2024 يوم الحادي عشر من شهر مارس، وبالتالي يتبقى حوالي ٩٦ يومًا على قدوم أول أيام الشهر الفضيل. سيتم تأكيد هذا الموعد بعد رصد هلال شهر رمضان في اليوم العاشر من مارس.

عدد أيام شهر رمضان 2024

وتبين من خلال البحوث الفلكية التي أجرها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان لهذا العام سيكون متممًا أي سيستمر لمدة ثلاثين يومًا، وبالتالي سيكون يوم الفطر في التاسع من أبريل، ويحتفل بعيد الفطر لمدة ثلاثة أيام حتى الحادي عشر من أبريل، وبالتالي، يبقى لدينا حوالي ثلاثة أشهر وأقل من أسبوع قبل حلول هذا الشهر الكريم.

إقرأ أيضًا: ليلة الإثنين 11 مارس.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا فى مصر

رسائل تهنئة مكتوبة بمناسبة شهر رمضان الكريم 

  • مبارك عليكم شهر رمضان أسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
  • رمضان شهر الخير، دنت أيام رمضان طهر قلوبنا يا الله وثق سراءرنا وبلغنا جمال لحظاته ونحن في أحسن حال.
  • رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير.
  • كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
  • كل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والرزق.
  • أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.
  • بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول كل عام وانت بخير.
txt

كيف نرد كيد الشيطان بين الزوجين؟.. رمضان عبدالمعز يوضح

شهر رمضان فضل صيام شهر رمضان المبارك موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 موعد أول أيام شهر رمضان الكريم عدد أيام شهر رمضان 2024 رسائل تهنئة مكتوبة بمناسبة شهر رمضان

مواد متعلقة

ليلة الإثنين 11 مارس.. موعد شهر رمضان 2024 فلكيا فى مصر

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل| صوتك لمصر.. قادة الفكر والسياسة والعمل العام يدعمون مبادرة "الدستور" للاحتشاد أمام الصناديق: دعوة لصناعة مستقبل وطننا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية