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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شهر رجب 2024.. الحسابات الفلكية تكشف موعده وعدد أيامه

شهر رجب
شهر رجب

موعد شهر رجب 2024 من الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر منصات البحث والتواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024.

موعد شهر رجب 2024

ويترقب عدد كبير من المسلمين في جميع أنحاء دول العالم شهر رمضان الكريم 2024 وذلك بالسؤال حول موعد شهر رجب 2024.

كـشـفـت الـحـسابـات الـفـلـكـيـة الـتى أعـدهـا مـعمل أبـحـاث الـشـمـس بـالـمـعهد الـقـومـى لـلـبــحـوث الـفلـكـيـة عـن مـوعـد شـهـر رجـب فـلكـيا، ويكون أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا السبت 13 يناير 2024، وعدد أيامه 29 يوما.

ووفقا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:33 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 2023/12/13 (يوم الرؤية).

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ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 22 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (7 - 37 دقيقة)، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكيًا يوم الخميس 2023/12/14.

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أدعية مستحبة في شهر رجب

  • يا إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.
  • اللهمَّ إنِّي أستغفرك من كلِّ ذنبٍ خطوتُ إليه برجلي، أو مددتُ إليه يدي، أو تأمَّلته ببصري، أو أصغيتُ إليه بأذني، أو نطق به لساني، ثمَّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليَّ، وسألتك الزِّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدًا عليَّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.
  • اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
  • اللهمَّ إنِّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن سيئاتي، وظواهرها، وسوالف زلَّاتي، وحوادثها، توبةَ من لا يُحدِّث نفسه بمعصيةٍ ولا يُضمر أن يعود في خطيئة.
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