الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تتصرف مع الأشخاص المزعجة؟ رمضان عبدالمعز يجيب

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النفس الإنسانية عندها دوافع الخير، ودوافع الشر، ومن نعم الله علينا أن يطهر قلوبنا.

وأضاف رمضان، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أحيانا الشخص يلتقي بأشخاص يستفزونه، مشيرًا إلى قول الله "وجعلنا بعضكم لبعض فتنة"، مردفا: "هل الرد إنك تتعصب وتتنرفز مثله؟  ولا يبقى عندك أخلاق؟ لابد أن تكون كاظم الغيظ، والله يحب المحسنين".

وأردف: "النبي قال من كظم غيظًا، وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ليخيره من الحور ما شاء، والنبي علمنا أول خطوة لكظم الغيظ هو الاستعاذة بالله، وعلمنا أن الغضب جمرة من الشيطان". 

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رمضان عبدالمعز لعلهم يفقهون الشيطان والنبي الغيظ

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