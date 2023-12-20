شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء، لدى التجار في سوق العبور للجملة، تباينا، فقد سجل سعر الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 7 و13.5 جنيها للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 13 و26 جنيها للكيلو وجاءت الأسعار كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

سعر الكوسة من 8- 12 جنيها للكيلو.

سعر الجزر من 4- 6 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 6.5-9.5 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية من 10- 12 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان اليوم

أسعار الباذنجان البلدي من 2- 3.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 1.5- 3 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من2 - 5 جنيه للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 10- 12 جنيها للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 7- 10 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 10- 13 جنيها للكيلو.

سعر البسلة من 25-27 جنيها للكيلو.

أسعار الفلفل اليوم

سعر فلفل رومي «بلدي» من 7- 11 جنيها للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 7- 11 جنيها للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 6- 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 21- 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 30 - 90 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 3 و5 جنيهات.

سعر البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الزيتون

سعر الزيتون التفاحي من 37 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.

سعر القثاء 4 -6 جنيهات مقطف خوص.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب