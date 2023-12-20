الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء لدى التجار في سوق العبور للجملة

الخضروات
الخضروات

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء، لدى التجار في سوق العبور للجملة، تباينا، فقد سجل سعر الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 7 و13.5 جنيها للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 13 و26 جنيها للكيلو وجاءت الأسعار كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

  • سعر الكوسة من 8- 12 جنيها للكيلو.
  • سعر الجزر من 4- 6 جنيه للكيلو.
  • سعر الفاصوليا من 6.5-9.5 جنيهات للكيلو.
  • سعر الملوخية من 10- 12 جنيه للكيلو.

 أسعار الباذنجان اليوم

  • أسعار الباذنجان البلدي من 2- 3.5 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الرومي من 1.5- 3 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الأبيض من2 - 5 جنيه للكيلو.
  • سعر الخيار الصوب من 10- 12 جنيها للكيلو.
  • سعر الخيار البلدي من 7- 10 جنيهات للكيلو.
  • سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
  • سعر القلقاس من 10- 13 جنيها للكيلو.
  • سعر البسلة من 25-27 جنيها للكيلو.

 أسعار الفلفل اليوم

  • سعر فلفل رومي «بلدي» من 7- 11 جنيها للكيلو.
  • سعر فلفل رومي "صوب" من 7- 11 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 6- 8 جنيهات للكيلو.
  • سعر الفلفل الألوان من 21- 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الثوم ما بين 30 - 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
  • سجل سعر كيلو البنجر ما بين 3 و5 جنيهات.
  • سعر البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الزيتون

  • سعر الزيتون التفاحي من 37 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.
  • سعر السبانخ من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
  • سعر القثاء 4 -6 جنيهات مقطف خوص.
  • سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».
  • تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

 أسعار الكرنب

  • سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».
  • وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».
  • سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
  • سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».
  • سعر الشبت من7.5جنيه لـ«10 ربطة كيلو».
  • سعر البقدونس من 7.5جنيه لـ«10 ربطة كيلو».
  • سعر الجرجير من 7.5 جنيه لـ«10 ربطة».
  • سعر الكسبرة من 7.5جنيه لـ«10 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».
  • بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».
  • سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء سوق العبور للجملة البطاطس سعر البصل أسعار الخضروات اليوم الأربعاء سعر الكوسة سعر الجزر سعر الفاصوليا أسعار الباذنجان اليوم

مواد متعلقة

أسعار الخضروات اليوم الأحد لدى التجار في سوق العبور للجملة

قائمة أسعار الخضراوات اليوم الأحد لدى التجار في سوق العبور للجملة

قائمة أسعار الخضروات اليوم الخميس لدى التجار في سوق العبور للجملة

البطاطس بـ14.5 جنيه والبصل بـ19.. أسعار الخضروات اليوم الأحد في سوق العبور

البطاطس 15جنيها والبصل 19.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في سوق العبور

في سوق العبور| أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 10-10-2023

الطماطم بـ 12 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم الأحد في سوق العبور

البصل الأخضر بـ6 جنيهات.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الخميس

الأكثر قراءة

عاجل.. بشرى سارة من التموين حول أزمة السكر

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا؟.. أستاذ أمراض صدرية توضح

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري وتوقعات الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس