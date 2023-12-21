تاجر بسوق العبور لـ"الدستور": جشع بعض التجار سبب الزيادة الكبيرة فى أسعار الخضروات

أقبل على أسواق الجملة خلال الأيام الماضية عدد كبير من المواطنين في ظاهرة غريبة، الأمر الذي دفع تجار الجملة إلى البيع بكميات أقل من المعتاد من أجل تلبية احتياجات المواطنين.



التقت «الدستور» حسن محمد، أحد تجار الجملة في سوق العبور في محافظة القاهرة، في إقبال المواطنين وتجار التجزئة على سوق الجملة، وتكيف التجار معهم، وسبب ارتفاع أسعار بعض الخضروات والفاكهة في الأسواق.







قال حسن محمد، تاجر جملة لبيع الخضروات في سوق العبور، لـ«الدستور» إن الأسعار لم ترتفع بشكل مبالغ فيه، وإن السبب في الزيادة الكبيرة في أسعار الخضروات بمحال التجزئة تعود لجشع تجار التوزيع الذين يشترون الخضروات ويبيعونها لتجار التجزئة بأسعار مرتفعة، ومن ثم تروج في الأسواق بأسعار مضاعفة.



استكمل أنه لابد على الحكومة أن تفرض تسعيرة إجبارية على تجار التوزيع والتجزئة، لأنهم يصدرون العديد من الأزمات في سوق الخضروات، معقبًا: «جشع بعض التجار هو السبب في الأزمات المتلاحقة والزيادة الكبيرة في أسعار الخضروات».



وأضاف أن السبب في ارتفاع الأسعار هو هيمنة تجار التجزئة على السوق، إذ يعملون على تحقيق هامش ربح كبير من خلف التجار والمواطنين من خلال رفع أسعار الخضروات والسلع خلال بيعها لتجار التجزئة ومن ثم يرفعها التاجر على المشتري، معقبًا: «يجب توقيع رقابة شديدة على الأسواق، للقضاء على جشع التجار».