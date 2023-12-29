السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"زبالة ومتسولين وبياعين في المترو".. تيك توكر يكشف عن الوجه القبيح لأمريكا

مترو الانفاق بنيويورك
مترو الانفاق بنيويورك

«زبالين ومتسولين».. هكذا أظهر أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فيديوهاته شكل المترو في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ظهر يأج بالبائعين، والمستولين والقمامة، عكس الصورة التي يتم تصديرها عن كون الولايات المتحدة الأمريكية بلد نظيفة ولا يوجد بها أي أزمة في مجال النظافة.

وأكد أحد نشطاء مواقع التواصل أن نيويورك ليست مدينة الأحلام النظيفة، وإنما هي مكب قمامة كبيرة جدًا، إذ بمجرد أن تخرج من المترو تجد متعاطو المخدرات على جوانب الطريق، والمتسولين يطلبون المال من المارة.

وأشار إلى أن محطات مترو الأنفاق في نيويورك بعد الساعة 12 ليلا تتحول لملجأ للمشردين في الشوارع.
 

مواقع التواصل الاجتماعي الولايات المتحدة الامريكية والمتسولين مترو الأنفاق في نيويورك للمشردين

مواد متعلقة

مزارع: "حياة كريمة" حمت المواشي والدواجن وأعطتنا كافة التحصينات

محمود عيد: القوافل البيطرية فى "حياة كريمة" حمت مصدر رزقى

مستفيد من القوافل البيطرية لحياة كريمة: حصنت المواشى مجانًا والخدمة الطبية ممتازة

تاجر جملة بالعبور لـ «الدستور»: السوق بحاجة لرقابة صارمة على تجار التجزئة

تاجر بسوق العبور لـ"الدستور": جشع بعض التجار سبب الزيادة الكبيرة فى أسعار الخضروات

فرناندا.. طفلة توحد تملك صوتًا ملائكيًا جعلها ترند تيك توك (فيديو)

بأعلام مصر.. الأزبكية تحتفل بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى

بايدن يواجه ثورة رفض لسياساته تجاه غزة بالأوساط الحكومية الأمريكية

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة