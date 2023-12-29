"زبالة ومتسولين وبياعين في المترو".. تيك توكر يكشف عن الوجه القبيح لأمريكا

«زبالين ومتسولين».. هكذا أظهر أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فيديوهاته شكل المترو في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ظهر يأج بالبائعين، والمستولين والقمامة، عكس الصورة التي يتم تصديرها عن كون الولايات المتحدة الأمريكية بلد نظيفة ولا يوجد بها أي أزمة في مجال النظافة.



وأكد أحد نشطاء مواقع التواصل أن نيويورك ليست مدينة الأحلام النظيفة، وإنما هي مكب قمامة كبيرة جدًا، إذ بمجرد أن تخرج من المترو تجد متعاطو المخدرات على جوانب الطريق، والمتسولين يطلبون المال من المارة.



وأشار إلى أن محطات مترو الأنفاق في نيويورك بعد الساعة 12 ليلا تتحول لملجأ للمشردين في الشوارع.

