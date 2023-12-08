"القاهرة الإخبارية": مظاهرات في نيويورك اليوم ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بانطلاق مظاهرات في نيويورك اليوم ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل.

غضب عالمي ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد سلطت في وقت سابق الضوء على غضب زعماء الجنوب العالمي ضد الدعم الأمريكي للقصف الإسرائيلي لغزة، مشيرة الى ان الدول العربية والكثير من الدول الغربية وآرائها تشتعل، حيث التقى الدبلوماسيون العرب بنظرائهم في الصين وموسكو، في حين عقد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اجتماعا افتراضيا لزعماء دول البريكس لإدانة إسرائيل.

وتابعت الصحيفة، لقد تم تحذير إدارة بايدن مرارا وتكرارا، بما في ذلك من قبل دبلوماسييها، من أنها تخاطر بخسارة جسيمة للدعم بين دول الجنوب العالمية التي تتهم الولايات المتحدة بإظهار معايير مزدوجة من خلال إدانة جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، ومع ذلك تظل صامتة إلى حد كبير بشأن تصرفات إسرائيل في غزة. .