ولى العهد السعودى يدعو لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وطالب بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس، وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

طالب ببدء عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية

وقال ولي العهد السعودي، نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وندعو جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ونطالب ببدء عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية.

وأكد أن ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء والمنشآت الصحية ودور العبادة يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية. مجددًا الرفض القاطع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة

وأوضح أن المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة، وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية، بحرًا وجوًا، وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال.

وطالب بإدخال المساعدة بشكل فوري إلى قطاع غزة. مؤكدًا ضروروة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.