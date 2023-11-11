السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ولى العهد السعودى: نحن أمام كارثة إنسانية فى غزة تشهد على فشل مجلس الأمن

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية، والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف بن سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، أن ما يحدث في غزة يبرهن على ازدواجية المعايير وانتقائية تطبيقها، التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي، لذلك هذا الأمر يتطلب منا جهدًا جماعيًا منسقًا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف. 

ندعو إلى العمل معًا وفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية

وتابع: "ندعو إلى العمل معًا وفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية، وتأمين مستلزمات طبية للمرضى والمصابين في غزة، كما نؤكد رفضنا القاطع لاستمرار العدوان والتهجير القسري، وتحميل سلطات الاحتلال مسئولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته".

وأردف: "إننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار هو إنهاء الاحتلال والحصار، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة".

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود قطاع غزة غزة لمجلس الأمن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

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