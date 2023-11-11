بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

تقدم "الدستور" بثًا مباشرًا، للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض؛ لبحث تطورات الأوضاع في ظل ما يشهده قطاع غزة من قتل للأبرياء وتدمير للبنية التحتية، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية

ويشارك الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية، وذلك استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.