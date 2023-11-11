السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض

قمة الرياض
قمة الرياض

تقدم "الدستور" بثًا مباشرًا، للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض؛ لبحث تطورات الأوضاع في ظل ما يشهده قطاع غزة من قتل للأبرياء وتدمير للبنية التحتية، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية

ويشارك الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية، وذلك استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

الدستور انطلاق القمة العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية غزة الفلسطينية حل الدولتين

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