بدأ بفرشة في الشارع.. رحلة الشاذلي من الجاكت البمب لبيع كيلو البصل بـ3 جنيهات

«بدأ بفرشة في الشارع».. الشاذلي اسم اتعرف بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، إذ طرح سعر البصل في الأسواق بـ 3 جنيهات، في الوقت الذي وصل فيه سعر البصل لـ 28 جنيه.





الشاذلي شاب مجتهد، يسعى للتسويق إلى البضائع التي لديه بطريقة غريبة، إذ يطرحها بأسعار تنافسية جدًا، وسوق لمنتجاته بأعاني وتراكات شعبية، وكانت بدايته من شارع ضياء في الهرم، إذ كان يطرح منتجات الماركات الأجنبية بأسعار بسيطة جدًا.



أخذ الشاذلي يجمع المال من أجل أن يفتح مشروعه الخاص، ويستطيع أن يقدم اسعار للمواطنين مخفضة جدًا، بحيث تستطيع كل الطبقات أن تشتري احتياجاتها.