الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيئة" تضبط أحد تجار الحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعى

الحيوانات
الحيوانات

 تمكنت وزارة البيئة من التعامل مع بلاغ مقدم عن تجارة وترويج أحد الأشخاص للحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بالقاهرة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الاتجار غير المشروع  في الحيوانات والطيور البرية.

ضبط 13 حيوان وطائر بري واتخاذ الإجراءات القانونية

وتمكن قطاع حماية الطبيعة بالوزارة من ضبط عدد من الحيوانات البرية تضمنت "2 عقاب، 2 بومة مصاصة، 2 قنفذ مصري، 2 سلحفاة برية مصرية، 2 حرباء مصرية"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص حيث تم تسليمه لقسم الشروق وتحرير محضر بالمضبوطات، كما قامت الوزارة باستلام الحيوانات والطيور المضبوطة بموجب المحضر المحرر، وإطلاقها فى موائلها الطبيعية.

وتقوم وزارة البيئة بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية.

 وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

البيئة تهيب المواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع 

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

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وخصصت الوزارة الخط الساخن  19808 للتواصل والإبلاغ عن محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات، أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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