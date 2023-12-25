حملات مكبرة بأحد شوارع الهرم لمنع التعدي على حرم الطريق

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوn المواطنين بشارع عثمان محرم بتعدي محل تجاري علي أرصفة المشاة والطريق العام ووضع “استاندات” المعروضات والبضائع في نهر الطريق، الأمر الذي يعيق حركة سير المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بسرعة فحص الشكوى والتعامل معها ومنع التعدي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

حي الطالبية يشن حملة مكبرة

في الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بتوجيه حملة إلى شارع عثمان محرم والموقع محل الشكوى أسفرت عن رفع الاشغالات من الطريق العام مع غلق المحل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد المحافظ على رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوي لضمان عدم عودة الإشغالات مع تكثيف حملات منع الوقوف العشوائي للمركبات والانتظار بالجزر للوسطي للطريق لعدم التأثير على الحركة المرورية.

كلف محافظ الجيزة، رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ لأعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع المدرجة ضمن خطة المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير ورصف شارع الأربعين بطول ١ كم وهو احد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعي الثلاثيني والمساكن بحي بولاق الدكرور، لافتًا إلى أنه تم تمهيد طبقة الطريق وتعديل المناسيب الخاصه بالشارع الي جانب إجراء أعمال رفع كفاءة وتحسين ودعم خدمات المرافق الموجودة بالشارع من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء قبل تنفيذ أعمال الرصف وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالتعامل الحازم حيال التعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة من قبل المقاهي والكافيهات والمحال والمنشأت التجارية وتحقيق الإنضباط بالشارع وإزالة البروز التابعة للمحال المتعدية علي خط التنظيم في اطار أعمال رفع كفاءة الطريق والاستفادة بالمسطح العام له.

IMG-20231225-WA0029

IMG-20231225-WA0028

IMG-20231225-WA0026

IMG-20231225-WA0027