كتاب سحري بـ25 جنيه.. الذكاء الاصطناعي وصل لـ سوق الجمعة (فيديو)

« الكتاب بـ 25 جنيه والرسومات بتتحرك».. جلس محمد أحمد، بائع في سوق الجمعة، في منطقة السيدة عائشة، وهو ينادي بهذه الكلمات لجذب الزبائن إلى مجموعة كبيرة من الكتب الصغيرة المطبوع عليها رسومات كبيرة عن الأطفال، والحيوانات، والحروف الأبجدية العربية والإنجليزية والجمع والطرح، وقصص الأطفال، التفاعليه بكميات كبيرة جدًا، الأمر الذي جذب عدد كبير من رواد سوق الجمعة.



وقال محمد لـ « الدستور» إن الكتب مصنوعة بطريقة تفاعلية فبمجرد لمس الورقة ترى الرسومات تتحرك مع الحيوانات، الأمر الذي يساعد الطفل على التعلم وحفظ الأشكال والحروف، منوهًا:« استخدمنا الذكاء الاصطناعي في رسم الكتب لتتحرك بصورة طبيعية».



أشار إلى أن سعر الكتيب الواحد من القصص والرسومات والحروف المتحركة هو 25 جنيه، وهناك كتب لتعليم الأرقام والحروف الأبجدية العربية والإنجليزية، والقصص الكرتونية المصورة، والرسومات التفاعلية، مشيرًا إلى أنه يتواجد بشكل دوري في سوق الجمعة، ويبيع لأصحاب المكتبات والمواطنين وأولياء الأمور، منوهًا أنه يوجد خصومات كبيرة على الجملة والأعداد الكبيرة.



أكد أن الكتب التفاعلية تلقى رواجًا كبيرًا، إذ أن أولياء الأمور والأسر ينجذبون إليها بشكل كبير، وأصحاب الحضانات والمدارس يبحثون عنها بسبب حركة الرسومات وتفاعل الأطفال معها، مؤكدًا أنه يبيع كميات كبيرة بشكل أسبوعي ويستعد طوال الأسبوع لسوق الجمعة في السيدة عائشة بكميات وفيرة لتلبية احتياجات أولياء الأمور.