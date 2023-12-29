السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كتاب سحري بـ25 جنيه.. الذكاء الاصطناعي وصل لـ سوق الجمعة (فيديو)

سوق الجمعة
سوق الجمعة

« الكتاب بـ 25 جنيه والرسومات بتتحرك».. جلس محمد أحمد، بائع في سوق الجمعة، في منطقة السيدة عائشة، وهو ينادي بهذه الكلمات لجذب الزبائن إلى مجموعة كبيرة من الكتب الصغيرة المطبوع عليها رسومات كبيرة عن الأطفال، والحيوانات، والحروف الأبجدية العربية والإنجليزية والجمع والطرح، وقصص الأطفال، التفاعليه بكميات كبيرة جدًا، الأمر الذي جذب عدد كبير من رواد سوق الجمعة.

مزارع: "حياة كريمة" حمت المواشي والدواجن وأعطتنا كافة التحصينات

محمود عيد: القوافل البيطرية فى "حياة كريمة" حمت مصدر رزقى

مستفيد من القوافل البيطرية لحياة كريمة: حصنت المواشى مجانًا والخدمة الطبية ممتازة

تاجر جملة بالعبور لـ «الدستور»: السوق بحاجة لرقابة صارمة على تجار التجزئة

تاجر بسوق العبور لـ"الدستور": جشع بعض التجار سبب الزيادة الكبيرة فى أسعار الخضروات

فرناندا.. طفلة توحد تملك صوتًا ملائكيًا جعلها ترند تيك توك (فيديو)

بأعلام مصر.. الأزبكية تحتفل بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى

بايدن يواجه ثورة رفض لسياساته تجاه غزة بالأوساط الحكومية الأمريكية

كرات شجرة الميلاد.. أسعار تبدأ من 5 جنيهات لزينة الكريسماس

أصحاب المحال التجارية لـ«الدستور»: رجل الثلج الأكثر مبيعا ومستعدون لبدء موسم رأس السنة


وقال محمد لـ « الدستور» إن الكتب مصنوعة بطريقة تفاعلية فبمجرد لمس الورقة ترى الرسومات تتحرك مع الحيوانات، الأمر الذي يساعد الطفل على التعلم وحفظ الأشكال والحروف، منوهًا:« استخدمنا الذكاء الاصطناعي في رسم الكتب لتتحرك بصورة طبيعية».

أشار إلى أن سعر الكتيب الواحد من القصص والرسومات والحروف المتحركة هو 25 جنيه، وهناك كتب لتعليم الأرقام والحروف الأبجدية العربية والإنجليزية، والقصص الكرتونية المصورة، والرسومات التفاعلية، مشيرًا إلى أنه يتواجد بشكل دوري في سوق الجمعة، ويبيع لأصحاب المكتبات والمواطنين وأولياء الأمور، منوهًا أنه يوجد خصومات كبيرة على الجملة والأعداد الكبيرة.

أكد أن الكتب التفاعلية تلقى رواجًا كبيرًا، إذ أن أولياء الأمور والأسر ينجذبون إليها بشكل كبير، وأصحاب الحضانات والمدارس يبحثون عنها بسبب حركة الرسومات وتفاعل الأطفال معها، مؤكدًا أنه يبيع كميات كبيرة بشكل أسبوعي ويستعد طوال الأسبوع لسوق الجمعة في السيدة عائشة بكميات وفيرة لتلبية احتياجات أولياء الأمور.

سوق الجمعة السيدة عائشة الحروف الأبجدية لقصص العربية انجليزية القصص الكرتونية

مواد متعلقة

البصل بـ9 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الجمعة فى سوق العبور

مزارع: "حياة كريمة" حمت المواشي والدواجن وأعطتنا كافة التحصينات

محمود عيد: القوافل البيطرية فى "حياة كريمة" حمت مصدر رزقى

مستفيد من القوافل البيطرية لحياة كريمة: حصنت المواشى مجانًا والخدمة الطبية ممتازة

تاجر جملة بالعبور لـ «الدستور»: السوق بحاجة لرقابة صارمة على تجار التجزئة

تاجر بسوق العبور لـ"الدستور": جشع بعض التجار سبب الزيادة الكبيرة فى أسعار الخضروات

فرناندا.. طفلة توحد تملك صوتًا ملائكيًا جعلها ترند تيك توك (فيديو)

بأعلام مصر.. الأزبكية تحتفل بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة