الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالتسول بالأطفال في السيدة عائشة 4 أيام

متهم
متهم

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم في منطقة السيدة عائشة. 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار بالبشر.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة)  باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبصحبته عدد (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

محكمة جنوب القاهرة النيابة العامة استغلال الأطفال الأحداث أعمال التسول منطقة السيدة عائشة

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