الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ثالث أيام افتتاحها.. زحام بمحطات المترو الجديدة (صور)

محطات المترو الجديدة
محطات المترو الجديدة

شهدت محطات مترو الجديدة زحامًا شديدًا من قبل المواطنين، والتي تم افتتاحها يوم الإثنين الماضي، وتمتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وهذه المحطات هي: "السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- محور روض الفرج"، لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية.

وتميز وجود تلك المحطات الجديد في أماكن تشهد كثافة سكانية عالية، وهو ما جعلها بمثابة طوق نجاة للأهالي المتواجدين بتلك المناطق، وجعل محطات المترو مزدحمة منذ الساعات الأولى من افتتاحها.

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بعد تشغيل الـ6 محطات مترو جديدة.. مواطنون: "هدية العام الجديد"

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تفاصيل افتتاح 6 محطات مترو جديدة.. وتحريك أسعار التذاكر

افتتاح محطات المترو الجديدة

وتستوعب محطات المترو الجديدة بالجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق 50 ألف راكب يوميًا، حيث تخدم سكان مناطق شارع المطار وشارع الطناني ومنطقة عزبة الصعايدة، وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتضم عددًا من السلالم المتحركة التي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم، والسلالم العادية، كما تضم مسارًا خاصًا للمكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة. 

محطات المترو الجديدة

 وافتتحت محطات المترو الـ6 الجديدة، وهما (السودان ـ إمبابة - البوهي- القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج).

وتقع محطة مترو السودان عند محكمة الجيزة الابتدائية، والتي تقع في بداية شارع السودان، ومحطة مترو إمبابة وهي تقع في شارع المطار مجاورة لمزلقان قطار الصوامع.

أما محطة مترو البوهي فهي تقع في شارع البوهي امتداد شارع الوحدة بمنطقة إمبابة، ومحطة مترو القومية العربية فهي تقع في شارع القومية العربية، وتقع في منتصف محطتي الطريق الدائري محطة مترو البوهي.

 فيما تقع محطة الطريق الدائري أعلى الطريق الدائري في التقاطع مع شارع القومية العربية وتربطه مع الأتوبيس الترددي، وأخيرًا محطة محور روض الفرج فهي تقع بمنطقة بشتيل في إمبابة، وهي تخدم العديد من المناطق المزدحمة، والتي على رأسها منطقة الجبل الأحمر وأوسيم.

محطات المترو الجديدة
محطات المترو الجديدة
محطات المترو الجديدة
محطات المترو الجديدة
محطات المترو الجديدة
محطات المترو الجديدة
FB_IMG_1704297483569
FB_IMG_1704297483569
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