الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لتحسين الرؤية البصرية.. استمرار أعمال تطوير أسوار المنشآت بميدان الجيزة

تطوير أسوار المنشآت
تطوير أسوار المنشآت

تواصل محافظة الجيزة أعمال تجديد وتطوير لتحسين الرؤية البصرية لأسوار المنشآت بميدان الجيزة ومحيطه نطاق حى جنوب، وذلك في إطار أعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين بنطاق المحافظة، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تطوير أسوار المنشآت

وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة برفع كفاءة وتطوير أسوار المنشأت الواقعة بميدان الجيزة ومحيطه، حيث نفذ حى جنوب الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة لأسوار المنشأت بميدان الجيزة وشارع الشهيد جمال الدين عفيفى نطاق حى جنوب الجيزة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين الرؤية البصرية لمختلف شوارع وميادين ومحاور المحافظة، بالإضافة إلى أن الأعمال من شأنها تنمية الواجهة الحضارية لأسوار المنشأت والتى شملت أسوار جامعة القاهرة.

وقد شملت الأعمال طلاء الأسوار ورفع كفاءتها وترميمها وتدعيم الأرصفة وإحلال المتهالك منها وتجديد كشافات الإنارة، إلى جانب إضافة أحواض الزهور لإضفاء اللمسة الجمالية على الأسوار.

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إشادة المواطنين

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين، وتقول نادية طارق، إحدى المواطنات، إن الاهتمام بأسوار المنشآت أمر غاية في الأهمية خاصة وأنه يعطي انطباع أولي للسكان وللمنطقة نفسها، لافتا إلى أن تطوير وتجديد الأسوار يساعد في ظهور المنطقة بشكل حضاري وجمالي.

فيما أوضحت نرمين كمال، إحدى المواطنات، أنه من الأفضل أن يسيطر الطابع الفرعوني على أسوار المنشآت ووجهات المنطقة بشكل عام كون أن منطقة الجيزة والمناطق المجاورة تعتبر إحدى المناطق المحطية والتي تقترب من الأهرامات والذي سوف يعطيها منظر أكثر جمالا.

أضاف علي العويسي، أحد المواطنين، أنه من الضروري وضع كاميرات مراقبة على الطرق وأسوار المنشآت ووضع عقوبات رادعه لأي شخص يقوم بتشويه الأسوار أو يتسبب في افسادها بأي شكل من الأشكال، خاصة بعد تطويرها وتجديدها بهذا الشكل ووضع أزهار وأشجار محيطها.

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