الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محيط المتحف المصرى الكبير 

اللواء أحمد راشد،
اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية، وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادًا لافتتاحه.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الطريق الدائري يُعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف الجديد، ويجري العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله، لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه، وكذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.

جولة تفقدية

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بنطاق أحياء الطالبية والهرم، وذلك للوقوف على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والهندسية المحددة.

وعاين المحافظ عددًا من النماذج للعقارات التي تم طلاؤها ورفع كفاءتها، موجهًا رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع الملاك، للتعاون في رفع أية عناصر تلوث بصرى من بروز ووصلات على الجدران الخارجية للعقار، ورفع أي مخلفات أو مهملات أعلى الأسطح. 

كما كلَّف المحافظ، رئيس حي الطالبية، بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من القطاعات الجاري العمل بها، وحل أي عقبات قد تواجههم، على أن يتم الانتهاء من أعمال الإزالة الجارية للتعديات الواقعة على طريق الخدمة على جانبيّ الطريق الدائري بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير ورصف تلك الطرق.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال زراعة النخيل والأشجار، ودعم المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه، والتي تضمنت (طريق الفيوم، منطقة الرماية، مدخل شارع الجيش)، والمسطحات الخضراء وأعمال اللاندسكيب الجارى تنفيذها لإضفاء المظهر الجمالى على تلك المناطق.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية، وطه عبدالصادق، رئيس حي الهرم.

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