الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من الدائري الجنوبي حتي كوبري عز.. الممشي السياحي متنفس أخضر جديد لأهالي الجيزة

الممشي السياحي الجديد
الممشي السياحي الجديد

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطتها التنموية الحضارية والتي تستهدف ذمن بنودها زيادة المساحات الخضراء، وإنشاء أماكن التنزه للمواطنين مع الحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

وحرصت المحافظة على تزيين الممشي السياحي الممتد بالطريق الدائري الجنوبي حتي كوبري عز بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق مع رفع كفاءة طريق وإنارة طريق المنصورية والاهتمام بالمناطق المؤدية علي المناطق الأثرية.

في هذا الإطار، أعربت هناء حسام، ربة منزل، عن سعادتها بقرب انتهاء أعمال تنفيذ الممشي السياحي الجديد باعتباره سيكون متنفسًا لأهالي الجيزة للاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

وأضاف علي محمد، أحد أهالي محافظة الجيزة:" الطريق كان مهمل بشكل كبير بدءًا من الدائري جنوبي ولكن اهتمام كبير من الدولة المصرية بالقضاء علي العشوائيات وإظهار الطرق بشكل يليق بنا وزرع مساحة كبيرة من المساحات الخضراء وتطورات هائلة بدءًا من المنصورية بعد إهمال وصلنا لمرحلة عظيمة بعد التطويرات الهئلة التي شهدتها الطرق خاصة منطقة المنصورية وأصبحت محافظة الجيزة من المحافظات المهمة المتطورة بشكل كبير وواضح ودعم مستمر".

وأشار حسن السيد:" بعد أن تولي الرئيس السيسي حكم مصر لاحظنا تطويرات هائلة في محافظة الجيزة واهتمام بالمظهر الحضاري خاصة في المناطق الأثرية التي تجذب السياحة وفكرة تطوير الطرق والممشي السياحي سوف تكون فكرة رائعة مثل ممشي أهل مصر وغيرها من المناطق السياحية التي تكون متنفس رائع للمواطن خاصة في فصل الصيف والإجازات، موجها الشكر للسيد الرئيس علي إهتمامه بالمناطق والطرق المهملة".

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