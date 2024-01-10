سيدة تنهار من البكاء: "السخان الكهربا كان هيضيعني أنا وجوزي وبنتي" (فيديوجراف)

ظهرت إحدى البلوجرز في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر في المواطنين من السخان الكهربائي والذي كان كاد أن يتسبب في موتها هي وزوجها وطفلتها، وهو ما أثار حالة الذعر والخوف بين العديد من المواطنين.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل تعرض البلوجر للخطر بسبب السخان الكهربائي.

معايير السخان الكهربائي

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نصح بالاطلاع على بعض المعلومات والمعايير التي تهم المشتركين في المنازل عند شراء سخان كهربائي جديد، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، النصائح والإرشادات لإيضاح بعض الإجراءات التي تهم جموع المشتركين بشركات توزيع الكهرباء، خاصة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل عند استخدام الأجهزة الكهربائية.

وينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بضرورة اتباع عدة إجراءات مختلفة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل عند استخدام الأجهزة الكهربائية، حسب كل جهاز.

وفيما يلي معايير يجب عليك الاهتمام بها قبل شراء سخان كهربائي جديد:

الأمان: حيث يجب أن يحتوي سخان الكهرباء على سبل الأمان المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن السخان يوضع في بعض الأماكن الحساسة بالمنزل.

السعة: يجب النظر إلى سعة السخان واختيار سعة مناسبة متوسطة حتى لا تستهلك وتهدر الكثير من الكهرباء.

الجودة: يجب عليك اختيار أفضل سخان كهرباء ذي جودة مناسبة، مع وجود ضمان ومتابعة مستمرة.

توفير الكهرباء: يجب شراء سخان كهربائي عليه ملصق كفاءة الطاقة، لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

الجودة: يجب عليك اختيار أفضل سخان كهرباء ذي جودة مناسبة، مع وجود ضمان ومتابعة مستمرة.

توفير الكهرباء: يجب شراء سخان كهربائي عليه ملصق كفاءة الطاقة، لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.