الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حكاية ترند "المهراجا جنش" بعد تصدره مواقع التواصل (فيديوجراف)

جنش
جنش

 تصدر محمود جنش، حارس مرمى مودرن فيوتشر، منصات التواصل خلال الأيام الأخيرة المقبلة بعد أن تم تداول صورته على وسائط السوشيال ميديا يظهر فيها مرتديًا قبعة هندية تحت عنوان "المهراجا جنش".

https://www.youtube.com/shorts/NQYpo6AoWYc

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قبل مباراة مودرن فيوتشر.. جنش "كابوس" الأهلى فى النهائيات

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جنش يعلق على مباراة مودرن فيوتشر والأهلى بنهائى سوبر الأندية الأبطال

ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مباشرة مع جنش لضمه الموسم المقبل من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى بعد قرار إيقاف محمد صبحى وعرضه للبيع ورفض التجديد له بسبب سوء السلوك. 

وتهدف إدارة الزمالك للتعاقد مع حارس مرمى صاحب خبرة لتعويض الرحيل المحتمل لمحمد صبحى ورحب معتمد جمال، المدير الفنى المؤقت للزمالك، بعودة «جنش» للفريق مرة أخرى، مؤكدًا أنه حارس مرمى كبير، وسبق له الإجادة فى الدفاع عن مرمى الزمالك ببسالة قبل الرحيل لفريق فيوتشر، وسيكون إضافة كبيرة فى حال التعاقد معه.

على جانب آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته استعدادًا لمواجهة أبوسليم الليبى المقررة الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية

واطمأن المدير الفنى على جاهزية العناصر الدولية فى الفريق بعد عودتها من المشاركة مع المنتخبين الأول والأوليمبى. 

وحرص «جمال» على عقد عدة جلسات متفرقة مع لاعبى الفريق لإيصال عدة رسائل، منها التأكيد على أهمية هذه البطولة للجماهير وللنادى، كون الفريق بعيدًا عن التتويج بأى بطولة قارية منذ ٢٠١٩، إضافة لضرورة تحقيق الفوز بنتيجة تجدد ثقة الجماهير فى الفريق ككل بعد العثرات التى واجهت الفريق فى بطولة الدورى، والتى كان آخرها الخسارة أمام «زد» فى الجولة السادسة، واعتلاء قمة المجموعة مبكرًا.

ترند المهراجا المهراجا ترند المهراجا جنش جنش مواقع التواصل الاجتماعي قبعة هندية المهراجا جنش

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