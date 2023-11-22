الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يفاوض جنش للعودة.. ويواصل الاستعداد لمواجهة أبوسليم

محمود جنش
محمود جنش

دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مباشرة مع محمود جنش، حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر، لضمه فى الموسم المقبل من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد قرار إيقاف محمد صبحى، حارس مرمى القلعة البيضاء، وعرضه للبيع ورفض التجديد له بسبب سوء السلوك. 

وتهدف إدارة الزمالك للتعاقد مع حارس مرمى صاحب خبرة لتعويض الرحيل المحتمل لمحمد صبحى، ورحب معتمد جمال، المدير الفنى المؤقت للزمالك، بعودة «جنش» للفريق مرة أخرى، مؤكدًا أنه حارس مرمى كبير، وسبق له الإجادة فى الدفاع عن مرمى الزمالك ببسالة قبل الرحيل لفريق فيوتشر، وسيكون إضافة كبيرة فى حال التعاقد معه. 

على جانب آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته استعدادًا لمواجهة أبوسليم الليبى المقررة الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية. 

من جهته، اطمأن المدير الفنى على جاهزية العناصر الدولية فى الفريق بعد عودتها من المشاركة مع المنتخبين الأول والأوليمبى. 

وحرص «جمال» على عقد عدة جلسات متفرقة مع لاعبى الفريق لإيصال عدة رسائل، منها التأكيد على أهمية هذه البطولة للجماهير وللنادى، كون الفريق بعيدًا عن التتويج بأى بطولة قارية منذ ٢٠١٩، إضافة لضرورة تحقيق الفوز بنتيجة تجدد ثقة الجماهير فى الفريق ككل بعد العثرات التى واجهت الفريق فى بطولة الدورى، والتى كان آخرها الخسارة أمام «زد» فى الجولة السادسة، واعتلاء قمة المجموعة مبكرًا.

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